Dabei bleibe es das gemeinsame Ziel, Fluchtursachen zu bekämpfen, den Menschen vor Ort eine Chance geben und den illegalen Schmugglern und Schleppern das Handwerk zu legen.



Fokus auf große europäische Herausforderungen



Mit Blick auf den Austritt Großbritanniens aus der EU wies die Kanzlerin auf die nächste mittelfristige finanzielle Vorausschau hin.



Sie betonte, für Deutschland und Italien als Nettozahler sei es von besonderer Bedeutung, dass sich die europäischen Ausgaben auf die großen europäischen Herausforderungen konzentrierten. "Das ist Migration, das sind aber auch die besonderen Verteidigungsanstrengungen sowie Forschung und Innovation", sagte Merkel.



Ministerpräsidenten Gentiloni erklärte, die EU habe im vergangenen Jahr erfolgreich die große Krise überwunden und müsse den Fokus nun auf die europäischen Ressourcen legen. Dies seien öffentliche Güter wie Sicherheit, Verteidigung, Investitionen, aber auch eine bessere Arbeitsmarktpolitik.



Europa habe im vergangenen Jahr bewiesen, dass Nationalismus und Populismus keine Rolle spielten. Mit Blick auf die aktuelle internationale Lage müsse es nun darum gehen, den Wiederaufschwung zu schaffen und Europa neues Leben einzuhauchen. Denn wirtschaftliche Stärke sei nicht zu trennen von Demokratie und dem europäischen Gesellschaftsmodell.



Stärke Europas festigen



Ministerpräsident Gentiloni war bereits am 7. Februar nach Berlin gereist. An der Humboldt-Universität hatte er im Rahmen der Humboldt-Reden zu Europa zum Thema "Italien und Deutschland gemeinsam für ein stärkeres Europa" gesprochen. Dabei hatte er die Notwendigkeit hervorgehoben, die Stärke Europas zu festigen. Italien müsse dazu gemeinsam mit Deutschland und Frankreich als Motor und Beispiel vorangehen, um die Modernisierung und die notwendigen Reformen voranzubringen.



Paolo Gentiloni gehört der italienischen Demokratischen Partei (PD) an und ist seit Dezember 2016 Ministerpräsident Italiens. Zuvor war er seit November 2014 Außenminister im Kabinett Renzi. Bei den anstehenden Parlamentswahlen am 4. März wird er nicht mehr kandidieren. (16.02.2018/ac/a/m)







