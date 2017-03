Die G20-Finanzminister und Zentralbankgouverneure der führenden Industrie- und Schwellenländer wollen gemeinsame Linien in der Finanz-, Steuer- und Handelspolitik ausloten. Heute stellt Finanzminister Schäuble gemeinsam mit dem Generalsekretär der OECD, Angel Gurria, den OECD-Wachstumsbericht "Going for Growth" vor.



Am Samstag gibt es gegen 15:30 Uhr die Abschlusspressekonferenz mit Bundesfinanzminister Schäuble und Bundesbankchef Jens Weidmann. Im Anschluss wird die Abschlusserklärung des G20-Treffens veröffentlicht.



In Afrikas Zukunft investieren



Auf dem Treffen beraten die Vertreterinnen und Vertreter der G20 auch, wie man in Afrika mehr Zukunftschancen und Arbeitsplätze schaffen kann. Kernelement ist der "Compact for Africa" - ein Angebot für eine Investitionspartnerschaft. Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für private Investitionen in afrikanischen Ländern zu verbessern. Gemeinsam mit Entwicklungsbanken und dem IWF wollen die G20-Finanzminister erreichen, dass internationale Organisationen mit afrikanischen Ländern Partnerschaften eingehen, um private Investoren zu gewinnen.



Die G20 werden diesen Prozess begleiten. Mehrere Länder haben ihr Interesse an dem Projekt signalisiert: Die Finanzminister der Elfenbeinküste, Marokkos, Ruandas, Senegals und Tunesiens nehmen an dem Treffen teil. Sie stellen ihre Anregungen und Erwartungen in Baden-Baden vor. Die G20-Afrika-Konferenz im Juni in Berlin wird das Thema wieder aufgreifen.



Cybersicherheit im Finanzbereich verbessern



Die Digitalisierung der Finanzbranche ist untrennbarer Teil der Globalisierung mit all ihren Vor- und Nachteilen. Sie ermöglicht einerseits schnellen und kostengünstigen Zugang zu Geld und Finanzdienstleistungen. Sie kann aber andererseits durch Cyberattacken dem weltweit vernetzten Finanzsektor empfindlich schaden. Cybersicherheit ist daher ebenfalls ein wichtiges Thema, zu dem sich die G20-Finanzminister austauschen werden. (17.03.2017/ac/a/m)







