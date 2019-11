Berlin (www.aktiencheck.de) - Am 21. November 2019 ist das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Singapur offiziell in Kraft getreten, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Singapur ist einer der wichtigsten deutschen Handelspartner des ASEAN-Raums. Daher begrüßt Deutschland das Abkommen nachdrücklich.



Beim ASEM-Gipfel am 18. und 19. Oktober 2019 hatten die EU und Singapur ein Freihandels- und ein Investitionsschutzabkommen unterzeichnet, denen das EU-Parlament zuvor - im Februar 2019 - zugestimmt hatte. Nachdem die Ratifizierung am 8. November abgeschlossen war, konnte das Freihandelsabkommen nun in Kraft treten. Ein zweiter Teil des Abkommens, das Investitionsschutzabkommen, tritt noch nicht in Kraft, da es noch nicht von allen EU-Mitgliedstaaten unterzeichnet worden ist. (28.11.2019/ac/a/m)





