Wie in Berlin unterhalten die Bundesländer auch in Brüssel eigene Landesvertretungen. Dadurch können sie direkt ihre Interessen gegenüber den EU-Organen vertreten und sind frühzeitig über die Aktivitäten der EU informiert. Außerdem wirken sie im Ausschuss der Regionen (AdR) mit. Dieser beratende Ausschuss der Europäischen Union vertritt die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im institutionellen Gefüge der EU.



Mitwirkung der Bundesländer in der Europapolitik



Als Bundesland gibt es viele Möglichkeiten sich aktiv in die europäische Politik einzubringen. Die Bundesländer arbeiten unter anderem in zahlreichen europäischen Gremien und Netzwerken mit. Das Land Baden-Württemberg beteiligt sich zum Beispiel an den INTERREG A-Kooperationsräumen "Alpenrhein-Bodensee-Hochrhein" und "Oberrhein". Sachsen-Anhalt etwa unterhalt eine Regionalpartnerschaft mit dem Centre-Val de Loire.



Insbesondere die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist vielen Bundesländern ein Anliegen. Die saarländische Landesvertretung ist in Brüssel zum Beispiel mit den französischen Regionen Elsass, Lothringen, Champagne-Ardenne unter einem Dach untergebracht. Ziel der Bürogemeinschaft mit den französischen Kollegen ist eine enge Zusammenarbeit als mehrsprachige europäische Referenzregion. (11.04.2017/ac/a/m)





Wie kann ich EU-Fördermittel für mein Projekt erhalten? Wo findet in meiner Nähe die Europa-Woche statt? Wo kann ich mich zum EU-Schulprojekttag anmelden? Dies und vieles mehr finden Sie auf den Europa-Seiten der Bundesländer. Die Bundesländer wirken in europäischen Angelegenheiten durch den Bundesrat mit. Der Bundesregierung obliegt die Aufgabe, den Bundesrat rechtzeitig über alle Vorhaben im Rahmen der EU zu unterrichten, die für die Länder relevant sind.