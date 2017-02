Bisher wurde die Rente für Erwerbsgeminderte so berechnet, als hätten sie bis zum 62. Lebensjahr gearbeitet. Von 2018 bis 2024 soll diese Zurechnungszeit schrittweise um drei Jahre verlängert - von 62 auf 65 Jahre. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Diese schrittweise Verlängerung wird auch in der Alterssicherung der Landwirte eingeführt.



Bundessozialministerin Andrea Nahles betonte, dass es für Erwerbsgeminderte wichtig sei zu spüren, dass sie sich auf die Solidargemeinschaftsverlassen könnten. "Es ist auch ehrlich gesagt ein Kernversprechen unseres Sozialstaates insgesamt. Denn der baut auf dem Bewusstsein auf, dass niemand allein für ein sicheres Auskommen sorgen kann", so Nahles weiter.



Erwerbsminderungsrente schon 2014 verbessert



Bereits 2014 hatte die Bundesregierung dafür gesorgt, dass die Erwerbsminderungsrenten steigen. Denn die Zurechnungszeiten wurden damals um zwei Jahre verlängert, von 60 Jahre auf 62 Jahre.



Außerdem wird die Erwerbsminderungsrente seit 2014 anders berechnet: Bis 2014 wurde als Berechnungsgrundlage der Durchschnittsverdiensts während des gesamten Erwerbslebens herangezogen. Nach der "Günstiger-Prüfung" können seitdem die letzten vier Jahre vor Erwerbsminderung aus der Rentenberechnung herausgenommen werden, falls diese niedriger sind. Das kann der Fall sein, wenn jemand schon vorher lange und oft wegen Krankheit nicht arbeiten konnte. (15.02.2017/ac/a/m)





