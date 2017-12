EU-Beihilferecht war zu beachten



1976 hat die Europäische Gemeinschaft die Einfuhrbeschränkungen für ausländischen Alkohol verboten. Seitdem ist das Monopol zu einem Beihilfesystem für Landwirte geworden, die ihren Alkohol nicht rentabel verkaufen können. Denn der Markt ist mit billigem Auslandsalkohol gesättigt. Produktionsbezogene Beihilfen sind aber mit den Wettbewerbsregeln der EU nicht vereinbar.



Am 1. Januar 2018 treten das neue Alkoholsteuergesetz und die Alkoholsteuerverordnung in Kraft. Sie sind die verbrauchsteuerrechtlichen Nachfolgeregelungen des Monopols. Schnapsbrennen muss dann beim zuständigen Zollamt nicht mehr vorher angemeldet werden. Eine nachträgliche Meldung reicht.



Schnapsbrennerei mit langer Tradition



In Süddeutschland hat die Schnapsbrennerei eine lange Tradition. Für viele kleine Landwirte, vor allem in abgelegenen Lagen, ist der Schnaps immer noch ein wichtiger Erwerbszweig. Kleinbrenner mit eigenem Brennrecht konnten bis zu 300 Liter Alkohol pro Jahr an den Staat abliefern und erhielten dafür 3,50 Euro pro Liter. Stoffbesitzer, also Landwirte ohne eigenes Brennrecht, durften bis zu 50 Liter abliefern.



Kleinbrenner werden sich nun umstellen müssen - etwa auf die Direktvermarktung. Mit Hofverkäufen lassen sich gute Umsätze erzielen.



Aktuell gibt es Brennrechte für Kleinbrenner nur in Süddeutschland. Nach dem Ende des Monopols wird diese Möglichkeit für Landwirte in ganz Deutschland bestehen. (27.12.2017/ac/a/m)





