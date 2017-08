Merkel kündigt für den Herbst einen EU-Afrika-Gipfel an, der sich insbesondere mit der Jugendbeschäftigung in Afrika auseinandersetzen werde. Wichtig sei, sagt die Bundeskanzlerin, vor Ort Fluchtursachen zu bekämpfen und zu versuchen, auch legale Möglichkeiten zu eröffnen, Arbeitsmöglichkeiten in Europa zu bekommen, um nicht die Illegalität zu fördern. Merkel lobt in dem Zusammenhang auch den stärkeren Einsatz des UNHCR und der Internationalen Organisation für Migration in Libyen. Um aber die Schleppertätigkeit einzuschränken, bedürfe es neben Grenzkontrollen und der Steuerung von Migration einer verstärkten Entwicklungshilfe. Merkel: "Das ist eine große, langfristige - oder mindestens – mittelfristige Aufgabe. Aber mit ihr gar nicht zu beginnen, wäre ganz falsch." Bei der Verteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU fordert Merkel Solidarität ein. "Wir können uns nicht die Felder aussuchen, in denen es Solidarität in Europa gibt."



Auf die Frage zum Rechtsstaatlichkeitsverfahren gegen Polen verweist die Bundeskanzlerin auf die EU-Verträge als Grundlage der Zusammenarbeit. Diese seien "konstitutiv für die Mitgliedschaft in der Europäischen Union". Wenn die Kommission Verstöße feststelle, müsse sie handeln, dafür habe sie auch die deutsche Unterstützung. Merkel befürwortet Gespräche mit den Mitgliedstaaten. Es könne aber keine falschen Kompromisse geben, so Merkel.



Zu den Brexit-Verhandlungen befragt sagt Merkel, diese stünden erst am Anfang. Bei den im Raum stehenden Kosten gehe es nicht um Scheidungskosten, sondern um Verpflichtungen, die Großbritannien eingegangen sei. Natürlich werde das Auswirkungen auf den EU-Haushalt haben, denn Großbritannien gehöre zu den Nettozahlern. Insofern würden die nächsten Haushaltsverhandlungen sicherlich sehr schwierig, so Merkel.



