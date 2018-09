Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft sollen in diesen Themenfeldern hinter konkreten Zielen vereint werden: Den "Missionen" unter dem Dach der HTS 2025.



In jedem der HTS-Themenbereiche sind solche Missionen geplant. Mit der Mission: "Krebs bekämpfen" soll die Krankheit früher erkannt, besser bekämpft und langfristig zurückgedrängt werden. Mit der Mission "Forschung und Versorgung digital vernetzen- für eine intelligent Medizin" soll bis 2025 eine forschungskompatible elektronische Patientenakte an allen deutschen Universitätskliniken zur Verfügung stehen. Mit der Mission "Weitergehende Treibhausgasneutralität der Industrie" soll die Minderung der CO2-Belastung bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gegenüber 1990 erreicht werden.



Rollen der Menschen bedenken



Neben technologischen will die Bundesregierung verstärkt auch soziale Innovationen fördern. Die HTS 2025 könne nur gelingen, wenn die angestrebten Entwicklungen konsequent von den Menschen her gedacht würden - in ihren verschiedenen Rollen als Bürger, Erwerbstätige oder als Verbraucher.



Echte Fortschritte bei Themen wie der digitalen Medizin, der intelligenten Mobilität in ländlichen und Ballungsräumen oder der Kreiskaufwirtschaft seien nur dann zu erzielen, wenn es gelinge, sie zu intelligent vernetzten Gesamtsystemen weiterzuentwickeln.



Gesundheit erforschen



Deutschland kann als starke Forschungsnation wichtige Beiträge zur Bekämpfung von Volkskrankheiten leisten. Unterstützt durch die Mission "Krebs bekämpfen" soll sich der Anteil früh erkannter und erfolgreich behandelter Krebserkrankungen messbar erhöhen.



Da Infektionskrankheiten weltweit zu einer immer größeren Bedrohung werden, intensiviert die Bundesregierung die Entwicklung neuer Wirkstoffe wie Antibiotika mit einer nationalen Wirkstoffinitiative. Die Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen nimmt sie gemeinsam mit den G7- und G20-Staaten in Angriff. "Wenn wir die Gesundheitsforschung ausbauen, steht auch hier der Mensch im Mittelpunkt", betont die Bundesforschungsministerin.



Auch Faktoren wie Alter, Herkunft, sozialer Status, Geschlecht oder familiäres, berufliches und gesellschaftliches Umfeld bestimmen mit, wer gesund bleibt und wie Krankheiten bewältigt werden.



Energie effizient nutzen, Klima schonen



Die Energiewende bleibt eine zentrale Aufgabe in Deutschland. Maßgeblich für die Energiepolitik ist das energiepolitische Zieldreieck Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit. Um Energie klimaschonend, intelligenter und effizienter zu nutzen, soll insbesondere die Verknüpfung der Sektoren Strom, Wärme und Verkehr durch zukunftsweisende Konzepte und Geschäftsmodelle weiterentwickelt werden.



Diese Sektorkoppelung ist ein wichtiger Baustein, um das schwankende Angebot erneuerbarer Energien optimal zu nutzen und die Dekarbonisierung auch im Wärme- und Verkehrssektor stärker voranzutreiben. Die Weiterentwicklung von synthetischen Kraftstoffen für den Schwerlast-, Schiffs-und Flugverkehr ist ein weiterer, wichtiger Baustein für eine klimaneutrale Mobilität.



Batteriezellproduktion aufbauen



Die Bundesregierung will sowohl den Aufbau einer Brennstoffzellenproduktion als den auch einer Batteriezellproduktion in Deutschland unterstützen. Zur Sicherung der technologischen Souveränität und zur maximalen Abdeckung der Wertschöpfungskette Batterie wird sie die Batterieforschung weiter vorantreiben und entsprechende Konsortien bis zur "Etablierung einer Zellfertigung" begleiten.



"Nur wenn wir Zukunftstechnologien in Deutschland halten, können selbst bestimmen, was und wie wir produzieren" so Ministerin Karliczek. Mit dem Kompetenzcluster für Festkörperbatterien sollen die material- und zellbasierten Prozessketten für eine zukünftige Batterietechnologie ohne flüssige Elektrolyten aufgebaut werden. (05.09.2018/ac/a/m)





