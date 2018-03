Mit der ANDSF Roadmap legte die afghanische Regierung 2017 die Grundlage für eine stärkere Einsatzbereitschaft der Verteidigungs- und Sicherheitskräfte. Außerdem geht sie Kernprobleme der Sicherheitskräfte gezielt an. Dazu zählt die interne Korruption, die zu einer mangelnden Legitimation in der Bevölkerung führt.



Darüber hinaus wird die von der Nato geführte Mission die unabhängige afghanische Wahlkommission dabei unterstützen, die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen 2018 und 2019 zu sichern.



Perspektiven des deutschen Afghanistan-Engagements



Die Bundesregierung wird dem Bundestag auch den Bericht zu Stand und Perspektiven des deutschen Afghanistan-Engagements vorlegen. Dieser Bericht verbindet eine kritische Analyse der Lage vor Ort mit den Perspektiven, die die Bundesregierung mit ihrem Engagement erreichen will.



Die internationale Unterstützung hat seit 2001 greifbare Erfolge erzielt - vor allem im Kampf gegen den Terrorismus. Aber auch für die Bevölkerung verbesserte sich die Lage. Statt einer Million gehen nun acht Millionen Kinder in die Schule. Die Frauen haben eine bessere Position in der Gesellschaft. Zudem gibt es Fortschritte bei Gesundheitsversorgung und Infrastruktur.



Dennoch gibt es Rückschläge, besonders in den Gebieten, wo sich die internationalen Truppen deutlich zurückgezogen haben. Dort haben die afghanischen Kräfte die Sicherheitsverantwortung allein übernommen - und erhebliche Schwierigkeiten im Kampf gegen Al-Kaida und Taliban.



Friedensprozess unterstützen



Trotz berechtigter Sorgen zur weiteren Entwicklung Afghanistans gibt es Grund zur Zuversicht, dass die afghanische Regierung und die internationale Gemeinschaft ihre Ziele erreichen.



Die Bundesregierung sieht einen Lösungsweg für den Konflikt in Afghanistan in einem international und regional unterstützten innerafghanischen Friedensprozess zwischen Regierung und Taliban. Sie setzt sich dafür ein, dass der Friedensprozess die Taliban politisch einbindet. (07.03.2018/ac/a/m)







