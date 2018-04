Die Kanzlerin drückte ihr Bedauern darüber aus, dass es nicht gelungen sei, im UN-Sicherheitsrat eine Einigkeit zum amerikanischen Vorschlag herzustellen, dass "eine UN-Einrichtung unmittelbar und direkt die Untersuchungen vor Ort anstellt".



Zuvor hatte Regierungssprecher Steffen Seibert bereits den Giftgasanschlag in Syrien auf das allerschärfste verurteilt und das Vorgehen Syriens als "abscheulich und menschenverachtend" bezeichnet. Der Verstoß gegen elementare Regeln des humanitären Völkerrechts dürfe nicht ungesühnt bleiben, und die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden.



Der Einsatz von Chemiewaffen erinnert an den Vorfall vom 4. April 2017, als im syrischen Ort Khan Sheikhoun ebenfalls Chemiewaffen eingesetzt worden waren. Dabei hat es viele Toten und Verletzte unter der Zivilbevölkerung gegeben. Alle bisherigen Untersuchungen deuten auf die Verantwortlichkeit des syrischen Regimes hin.



Russland muss seiner Verantwortung gerecht werden



Der Regierungssprecher betonte, dass Russland als einer der Hauptunterstützer Assads seine Blockadehaltung im UN-Sicherheitsrat aufgeben und zur Aufklärung beitragen müsse. "Russland ist permanentes Mitglied im UN-Sicherheitsrat und trägt als solches eine hohe Verantwortung", so Seibert. (11.04.2018/ac/a/m)





