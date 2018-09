Gut vorbereitet für den Brexit



Der Brexit bringt für alle Beteiligten viele Unwägbarkeiten mit sich. Der Europäische Rat der Staats- und Regierungschefs appellierte daher bereits mehrfach, zuletzt bei seiner Sitzung am 29. Juni 2018, "an die Mitgliedstaaten, die Institutionen der Union und alle Beteiligten, ihre Arbeit zu intensivieren, um auf allen Ebenen und für alle Ergebnisse gerüstet zu sein".



In diesem Zusammenhang legte die Europäische Kommission am 19. Juli 2018 den anderen europäischen Institutionen eine Mitteilung vor, die die oben genannten Szenarien erläutert und konkrete Hinweise für verschiedene Handlungsfelder gibt. Die Mitteilung ist an alle EU-Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen gerichtet, die der Brexit betreffen könnte.



Gerade Unternehmen werden in der Mitteilung dazu aufgerufen, sich aktiv auf rechtliche Veränderungen vorzubereiten. Das Vereinigte Königreich wird nach dem EU-Austritt ein sogenannter Drittstaat sein. Je nachdem ob und welche Anschlussregelungen für das zukünftige Verhältnis gefunden werden, kann dies zu einschneidenden Veränderungen zum Beispiel im Handel mit Waren und Dienstleistungen oder der unternehmensinternen Entsendung von Arbeitnehmern führen.



Wer unterstützt bei der Vorbereitung auf den Brexit?



- Die Internetseite der Europäischen Kommission hat mehr als 60 englischsprachige Hinweise veröffentlicht, die auf die Implikationen des Brexit für verschiedene wirtschaftlich Sektoren eingehen.



- Die Internetseiten der Dienststellen und Exekutivagenturen der Europäischen Kommission bieten spezielle Hilfe für vom Brexit betroffene Unternehmen an.

Die Bundesregierung kümmert sich



Die Bundesregierung nimmt die Vorbereitungen auf den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU sehr ernst. Sie trifft Vorkehrungen für alle Austrittsszenarien, auch für den Fall eines Austritts ohne Austrittsabkommen. Dabei stimmt sie sich eng mit den europäischen Partnern und der Europäischen Kommission ab.



Zur Koordinierung und Steuerung der Vorbereitungen wurde im November 2016 ein besonderer Kabinettsausschuss eingerichtet. Vorsitzende dieses Kabinettsausschusses "Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union" ist die Bundeskanzlerin. Weitere ständige Mitglieder sind der Bundesfinanzminister, der Bundesaußenminister, der Bundeswirtschaftsminister, der Bundesinnenminister, der Chef des Bundeskanzleramtes sowie der Chef des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung.



Die Bundesregierung steht darüber hinaus in engem Kontakt mit dem Deutschen Bundestag, dem Bundesrat und den Ländern sowie der Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft, um eine koordinierte Vorbereitung sicherzustellen. Die Bundesregierung unterrichtet dabei laufend über den Fortgang der Verhandlungen und erläutert die Konsequenzen, die sich aus dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU ergeben können.



Der Bundesregierung ist es ein wichtiges Anliegen, dass sich alle vom Brexit betroffenen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in Deutschland über die Folgen des Brexit informieren und sich rechtzeitig und ausreichend bis zum Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU Ende März 2019 vorbereiten.



