805.000 neue Stellen waren bei der im Juni BA gemeldet - 74.000 mehr als im Juni 2017. Der Großteil der Arbeitsplätze, 94 Prozent, wären sofort zu besetzen. 1,18 Millionen Arbeitsstellen waren im ersten Quartal 2018 insgesamt frei.



Noch kann nicht von einer allgemeinen Kräfte- oder Fachkräftemangel gesprochen werden. Engpässe gibt es jedoch in einigen technischen Berufen, bei Bauberufen sowie in Gesundheits- und Pflegeberufen.



Die Fachkräftesicherung in der Pflege hat die Bundesregierung besonders im Blick. Minister Heil will sich dafür einsetzen, dass Pflege in Deutschland besser bezahlt wird. Gemeinsam mit Familienministerin Franziska Giffey und Gesundheitsminister Jens Spahn will er am 3. Juli eine "Konzertierte Aktion Pflege" vorstellen.



Arbeitslosigkeit weiter gesunken



Arbeitslosenzahlen und Unterbeschäftigung nahmen im Juni weiter ab: Rund 2,276 Millionen Menschen haben keine Arbeit - 197.000 weniger als im Vorjahresmonat. Damit ging die Arbeitslosenquote um 0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent zurück.



"Die Unterbeschäftigung ist sogar um 240.000 Personen zurückgegangen", sagte der Bundesarbeitsminister. Unterbeschäftigt - also in Arbeitsförderung oder kurzfristig arbeitsunfähig - waren im Juni rund 3,24 Millionen Menschen.



Ebenfalls gesunken ist die Langzeitarbeitslosigkeit. 818.000 Menschen waren länger als ein Jahr arbeitslos - neun Prozent oder 85.000 weniger als vor einem Jahr. "Wir haben gute Chancen, diese Marke bis Ende des Jahres unter 800.000 zu drücken", so Heil. Er will mit einem Gesetzentwurf zum sozialen Arbeitsmarkt mehr Langzeitarbeitslose wieder in Beschäftigung bringen. (29.06.2018/ac/a/m)







