Die Fähigkeit zum Schutz der Schiffe des Welternährungsprogramms der UN wird aber vorerst weiter uneingeschränkt aufrechterhalten. Deutschland reagiert mit dem jetzt vorgelegten Mandatsentwurf und behält die Personalobergrenze entsprechend stark.



Der Verband besteht derzeit aus einem spanischen Docklandungsschiff als Flaggschiff. Dazu kommen zwei spanische Bordhubschrauber und je ein Seefernaufklärungsflugzeug aus Deutschland und Spanien.



Ganzheitlicher Ansatz



Die verantwortlichen Netzwerke der Organisierten Kriminalität an Land sind weiterhin intakt. Zur nachhaltigen Bekämpfung illegaler Aktivitäten müssen tragfähige staatliche Strukturen in Somalia aufgebaut werden. Hierbei kommt dem umfassenden Ansatz der EU eine große Bedeutung zu.



In dessen Rahmen beteiligt sich die Bundesregierung weiterhin an allen Einsätzen der GSVP am Horn von Afrika. Das sind die zivile Mission EUCAP Somalia sowie die militärische EU-Ausbildungsmission für Somalia (EUTM Somalia). Daneben unterstützt die EU zudem die Mission der Afrikanischen Union AMISOM mit substanziellen Finanzbeiträgen und ist in erheblichem Maße entwicklungspolitisch und humanitär engagiert.



Rechtsstaatliche Strukturen aufbauen



Das Engagement der Bundesregierung zur Stabilisierung Somalias reicht weit über die Beteiligung an den Maßnahmen der EU hinaus. In Somalia bringt die Bundesregierung verschiedene Instrumente deutscher Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik komplementär zum Einsatz.



Langfristiges Ziel ist es, einen stabilen somalischen Staates zu erreichen. Die Bundesregierung unterstützt daher durch Stabilisierungsprojekte den Aufbau einer bundesstaatlichen Ordnung. Sie fördert demokratische Partizipationsformen und leistet einen Beitrag zur Reform des Sicherheitssektors.



Durch die Beteiligung mit weiteren Polizeikräften an der politischen Sondermission der Vereinten Nationen UNSOM soll eine föderale Polizeistruktur in Somalia aufgebaut werden.



Entwicklungspolitische Hilfen



Auch die deutsche Entwicklungspolitik leistet mit ihrem strukturellen, langfristigen Ansatz einen wesentlichen Beitrag zu Stabilisierung, Befriedung und Entwicklung des Landes. Hierfür werden derzeit in der Entwicklungszusammenarbeit Mittel in Höhe von rund 107,6 Millionen Euro umgesetzt.



Dies geschieht insbesondere bei der Verbesserung der Wasser- und Sanitärversorgung sowie der Situation im Gesundheitswesen. Besonders wichtig ist für die Menschen in Somalia, sich ernähren zu können. Die deutsche Entwicklungspolitik finanziert hier Maßnahmen der Übergangshilfe, um die Ernährungssicherheit zu verbessern. Bevölkerungsgruppen wie Frauen und Kinder, Binnenvertriebene, Flüchtlinge und Rückkehrer sind hier besonders stark betroffen.



All diese Unterstützungen sollen dazu beitragen, den Menschen in Somalia ein besseres Leben zu ermöglichen. Dadurch können Fluchtursachen gemindert und die Re-Integration von Flüchtlingen erleichtert werden. (22.03.2017/ac/a/m)







