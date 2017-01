Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Arbeitsmarkt ist den guten Wirtschaftsprognosen gefolgt und zeigt sich weiterhin aufnahmebereit, so Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der Pressemeldung:



Im Januar ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr saisonbereinigt gesunken, die Quote liegt jetzt bei 6,3 Prozent. Noch nie waren im wiedervereinigten Deutschland in einem Januar weniger Menschen ohne Arbeit. Gleichzeitig lässt sich an den Zahlen ablesen, dass sich immer mehr geflüchtete Menschen arbeitslos melden.



Insgesamt ist das Bild klar, die Tendenz eindeutig: Die Arbeitslosigkeit sinkt, die Beschäftigung steigt. Und wir haben allen Grund zu erwarten, dass sich der Beschäftigungsaufbau auch in diesem Jahr fortsetzt. Das eröffnet Chancen und Potenziale, die wir heben müssen, damit sich unsere Wirtschaft auch weiter positiv entwickeln kann. Umso mehr kommt es darauf an, die hohe Aufnahmebereitschaft unseres Arbeitsmarktes zusammen zu bringen mit dem Potenzial und der Motivation der Menschen. Das Gesetz, mit dem die Rückkehr aus der Teilzeit in die Vollzeit ermöglicht wird, hat dies zum Ziel. Besonders Frauen, die weniger arbeiten, die aber gerne wieder voll einsteigen und mehr Verantwortung im Beruf übernehmen wollen, erhalten dadurch eine neue Perspektive. Und sie werden gebraucht, ihr Einsatz kann die Lücke beim Fachkräftebedarf schließen helfen. Auch die Geflüchteten sind willkommen auf einem Arbeitsmarkt, der angesichts der guten Konjunktur fast alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Eben deshalb muss niemand fürchten seinen Job zu verlieren. (31.01.2017/ac/a/m)







