Allzu häufig wird es wohl keine gemeinsamen Übertragungen geben

Der Schuss könnte dann nach hinten losgehen. Daher darf vermutet werden, dass gemeinsame Übertragungen von Bundesliga-Partien die Ausnahme bleiben.



Kooperation mit ZDF besteht schon länger

Die Kooperation mit dem ZDF besteht jedoch schon länger. So waren die Sky-Serie "Der Pass", "Acht Tage" und die "Brücke" nach der Ausstrahlung bei dem Bezahlsender auch im ZDF und ZDF Neo zu sehen beziehungsweise werden noch ausgestrahlt werden.



Hinter der Kooperation bei den Serien steckt natürlich ebenfalls ein wirtschaftliches Interesse. Die Einkaufs- und Produktionskosten können mit der anschließenden Weiterverwertung zumindest zum Teil wieder hereingeholt werden.



Sky Deutschland hatte zuletzt mit Kundenschwund zu kämpfen

Im Jahr 2018 verlor Sky Deutschland einen nicht unerheblichen Teil seiner Abonnenten. So wurde bekannt, dass der Schwund von Januar bis März 2018 nicht weniger als 30.000 Verträge betraf. Sky Deutschland ist wirtschaftlich nicht unter dem Dach der börsennotierten Sky plc zusammengefasst.



Für das Gesamtjahr wurden keine Zahlen mehr für Deutschland veröffentlicht. Der Rückgang der Kundenzahl steht jedoch im Kontrast zur Europaweiten Entwicklung der Sky-gesellschaften. Über alle Gesellschaften zusammen kamen 2018 europaweit gut 700.000 neue Abonnenten hinzu. Die Umsatzsteigerung wird jedoch erst in 2019 voll durchschlagen. Der Umsatz in 2018 betrug 19,8 Millionen US-Dollar. Demgegenüber stehen jedoch auch erheblich gestiegene Kosten für Sport- und Filmrechte. Die Kosten für eigenproduzierte Filme und Serien sind ebenfalls erheblich.



Das operative Ergebnis EBITDA ging um 1,8% auf 2,9 Milliarden US Dollar zurück. Anleger sollten beachten, dass die Sky Aktie (WKN: 893517 / ISIN: GB0001411924) nicht die Erträge der Sky Deutschland GmbH umfasst.



Die innerhalb zur amerikanischen Comcast Group gehörenden Sky plc zusammengefassten Umsätze betrugen 2018 13,58 Milliarden GBP. Das operative Ergebnis betrug 1,295 Milliarden GBP. Der Aktienkurs konnte seit dem Börsengang in 2009 um gut 210% zulegen auf heute umgerechnet 19,80 EUR zulegen. In den letzten 12 Monaten betrug der Wertzuwachs jedoch nur 1,8%. Hinzu kam eine Dividendenrendite von 1,58%. (31.10.2019/ac/a/a)









