Auswirkungen der Kooperation auf den Ausbau



Nach der vorläufigen Bewertung des Bundeskartellamtes hätte die Kooperation zu einer Verlangsamung des Ausbaus gigabitfähiger Netze führen können. Hintergrund ist, dass derzeit die Nachfrage von Endkunden nach solchen Anschlüssen mit sehr hohen Bandbreiten noch gering ist. Reine Glasfasernetze sind in Deutschland nach wie vor nicht stark verbreitet und erreichen eine verhältnismäßig geringe Abdeckung bezogen auf die angeschlossenen Haushalte. Der wesentliche Treiber des Ausbaus ist für die Unternehmen in der derzeitigen Marktphase das Bestreben, konkurrierenden TK-Unternehmen beim Ausbau zuvorzukommen und sich für die künftig steigende Nachfrage nach höheren Bandbreiten einen wettbewerbsrelevanten Vorsprung zu sichern ("First-Mover-Advantage"). Bei einer Kooperation der wesentlichen Anbieter in den betroffenen Markträumen besteht die Gefahr, dass dieser Wettbewerbsdruck im Hinblick auf den Ausbau zumindest gedämpft wird und die Unternehmen weniger Anreize hätten, die notwendigen hohen Investitionen zu tätigen.



Telekom und EWE gehören zu den mit Abstand stärksten Wettbewerbern in der betroffenen Region. Gerade EWE, als ein in Nordwestdeutschland mit TK-Leistungen vertretenes Unternehmen und einer erheblichen Infrastruktur als Basis, verfügt in seiner Stammregion über eine gute Ausgangsposition im Hinblick auf den Glasfaserausbau bis zum Endkunden. Dementsprechend hatte EWE bereits im Jahr 2016 angekündigt, erhebliche Summen in diesem Bereich zu investieren. Die Telekom hat mit ihrem flächendeckenden TK-Netz und ihrer bundesweit starken Marke ohnehin beste Voraussetzungen für den Ausbau ihres Netzes. Aus diesen Marktpositionen ergibt sich ein heute bestehender Ausbauwettbewerb zwischen den beiden Unternehmen, der nach vorläufiger Beurteilung durch das Bundeskartellamt bei einem künftig abgestimmten Vorgehen stark gedämpft würde.



Die jetzt abgegebenen Zusagen sehen vor, dass innerhalb der nächsten vier Jahre insgesamt 300.000 Anschlüsse bis zum Endkunden mit Glasfasernetzen eigenwirtschaftlich (d.h. ohne öffentliche Förderung) ausgebaut werden, ein Teil davon auch im ländlichen Raum. Damit wird sichergestellt, dass der Glasfaserausbau zügig beginnt, in dem Gebiet deutlich mehr ausgebaut wird als ursprünglich im Rahmen der Kooperation geplant war und als bei einem unabhängigen Ausbau der Unternehmen zu erwarten wäre.



Zusätzlich zu dem zugesagten eigenwirtschaftlichen Ausbau werden die Unternehmen weiterhin unabhängig voneinander an Ausschreibungen für die Förderung von gigabitfähigen TK-Netzen insbesondere im ländlichen Raum teilnehmen, in dem ein eigenwirtschaftlicher Ausbau nicht möglich ist. Insgesamt gesehen wird der Umfang des Ausbaus in der betroffenen Region somit noch höher ausfallen. Nach ihrer ursprünglichen Planung wollten sich die Mutterunternehmen nicht mehr im Wettbewerb miteinander um den Ausbau dieser Fördergebiete bewerben, sondern diese Tätigkeit ebenfalls auf das Gemeinschaftsunternehmen übertragen.



Auswirkungen der Kooperation auf dritte Unternehmen



Die Kooperation hätte in ihrer ursprünglichen Form auch Maßnahmen gegen Wettbewerber von Telekom und EWE ermöglicht, um diese von einem Ausbau in der Region abzuhalten. Schließlich war auch zu befürchten, dass vorrangig in bestehenden Kabelgebieten ausgebaut worden wäre, da zunächst im Wesentlichen die Kabelnetzbetreiber mit ihren leistungsfähigen Netzen einen gewissen Ausbaudruck auf die Beteiligten ausüben.



Mit den Zusagen verpflichten sich EWE und Telekom, bestimmte strategische Abwehrmaßnahmen gegen TK-Unternehmen, die ebenfalls Glasfasernetze ausbauen, zu unterlassen. Außerdem sind die Unternehmen die Verpflichtung eingegangen, die einseitige Bevorzugung von bereits mit Kabelnetzen versorgten, urbaneren Gebieten zu unterlassen.



Netzzugang für dritte Unternehmen



Darüber hinaus hätten EWE und Telekom nach vorläufiger Einschätzung des Bundeskartellamtes im Rahmen einer Kooperation deutlich geringere Anreize, dritten TK-Unternehmen Zugang zu ihrem Netz zu gewähren und diesen zu ermöglichen, ihnen auf dem Endkundenmarkt insoweit Wettbewerb zu machen. Ohne die Kooperation wäre hingegen insbesondere EWE darauf angewiesen, ihr Netz auch über den Vertrieb von Vorleistungen an dritte Telekommunikationsanbieter auszulasten. Mit der Kooperation entfällt diese Notwendigkeit weitgehend, weil die Beteiligten gemeinsam einen erheblichen Teil der im Kooperationsgebiet liegenden Haushalte bereits als Endkunden mit Internet- und Telefonieleistungen versorgen und sie ihre Bestandskunden relativ leicht zum Umstieg auf das neue Glasfasernetz veranlassen können.



Insoweit sehen die Zusagen vor, dass die Beteiligten dritten Unternehmen einen diskriminierungsfreien Zugang zum Netz gewähren müssen. Nach einer Übergangsphase werden Dritte zu denselben technischen Bedingungen wie die Muttergesellschaften Vorleistungsprodukte erhalten. Darüber hinaus muss eine konkrete Mindestmenge der ausgebauten Anschlüsse innerhalb eines bestimmten Zeitraums dritten TK-Unternehmen überlassen werden, die diese gegenüber den Endkunden selbst vermarkten können. Es wird erwartet, dass dies zu einer Verbesserung des Wettbewerbs auf den Endkundenmärkten führen wird.



Verhältnis zur Regulierung



Die Entscheidung des Bundeskartellamtes greift der laufenden Diskussion darüber, ob und wie die Glasfasernetze der Regulierung durch die Bundesnetzagentur unterliegen sollten, nicht vor. Die Zusagen enthalten insbesondere kein konkretes Preis- und Konditionenmodell für den Zugang Dritter zu den künftigen Netzen. Sie adressieren lediglich die konkreten wettbewerblichen Bedenken im Zusammenhang mit der beabsichtigten Zusammenarbeit von EWE und Telekom. (Pressemitteilung vom 05.12.2019) (06.12.2019/ac/a/m)







