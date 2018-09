Entlastung für Familien und Geringverdiener



Berlin (www.aktiencheck.de) - Familien entlasten, Wohnungsbau fördern, Digitalisierung voranbringen, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das sind die Schwerpunkte des Bundeshaushalts 2019 und der Finanzplanung bis 2022, die Finanzminister Scholz im Bundestag vorgestellt hat. Der Bundesetat kommt zum fünften Mal in Folge ohne neue Schulden aus."Wir wollen, dass unser Land nach vorne kommt", betonte Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Deutschen Bundestag. Dieser Haushalt trage dazu bei, dass die Menschen zuversichtlich in die Zukunft schauen könnten. Dafür treffe die Bundesregierung Vorsorge.Zugleich sei es wichtig, an den Prinzipien festzuhalten, die Deutschland gut durch die Finanzkrise geholfen haben. Die Bundesregierung setze deshalb ihre solide Haushaltspolitik konsequent fort: Der Bundeshaushalt 2019 wird zum fünften Mal in Folge ohne neue Schulden auskommen.Der Bundeshaushalt 2019 umfasst Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 356,8 Milliarden Euro. Das sind 13,2 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Deutschland wird 2019 die Maastricht-Obergrenze von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erstmalig seit 2002 wieder unterschreiten.Ziel der Bundesregierung ist es, den sozialen Zusammenhalt in der Bevölkerung zu stärken. Deutschland dürfe sich nicht spalten lassen, mahnte Scholz. Sein Haushalt solle dazu beitragen, die Lebensbedingungen der Menschen weiter zu verbessern und ihren Wohlstand zu sichern. Die Bundesregierung habe dazu Einiges schon auf den Weg gebracht. Scholz erinnerte an das Familienentlastungsgesetz, die Senkung des Arbeitslosenbeitrages und Verbesserungen bei Erwerbsminderungs- und Mütterrente.Für weitere anstehende Projekte sind ebenfalls mehr Mittel eingeplant: für bessere Kinderbetreuung in Kitas und Schulen, für sozialen Wohnungsbau und Mieterschutz, für die Qualifizierung von Langzeitarbeitslosen.