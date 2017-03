Den Blick nach vorn richten



Mit Blick auf die Auswirkungen von Basel III sagte Dombret, dass die Anforderungen für die meisten deutschen Institute zu bewältigen seien. Die Eigenkapitalanforderungen der meisten Banken würden um durchschnittlich unter fünf Prozent steigen. Insbesondere die Sparkassen und Genossenschaftsbanken seien von den neuen Regelungen kaum betroffen oder profitierten sogar davon. "Die Panik, die mitunter zu spüren war, ist also nicht mehr angemessen", so Dombret. "Es ist an der Zeit, dass Kritiker, statt bei Basel III auf die Barrikaden zu gehen, den Blick nach vorne richten."



Widerstandsfähigkeit erhöhen



Den Blick nach vorn richtete auch Stefan Ingves, Governeur der schwedischen Riksbank und Vorsitzender des Baseler Ausschusses für Bankenaufsicht, der auf derselben Konferenz für das Reformvorhaben warb. Zwar gebe es weiterhin Differenzen zwischen den Verhandlungspartnern. Diese seien aber deutlich kleiner geworden und man arbeite weiter an einer Einigung - auch wenn sich der Abschluss der Verhandlungen länger hinziehe als ursprünglich erwartet. Ingves betonte, dass es bei der Baseler Reform nicht darum gehe, den Kapitalbedarf von Banken global betrachtet zu erhöhen. Ziel sei es vielmehr, die Widerstandsfähigkeit der Banken gegenüber finanziellen Schocks zu erhöhen. "Dies bedeutet nicht, dass keine Bank ihren Kapitalbedarf erhöhen muss", sagte Ingves. "Aber global betrachtet sind die Effekte der Reform neutral."



Keinen Kompromiss um jeden Preis



Felix Hufeld, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), stellte in seinem Vortrag die Bedeutung der Risikosensitivität in den Mittelpunkt. Risikosensitivität bedeute, dass das tatsächliche Risiko besser in den Eigenkapitalanforderungen abgebildet werde. Interne Modelle zur Berechnung des Kapitalbedarfs seien deshalb immer dann vorzuziehen, wenn Banken einen signifikanten Informationsvorsprung hätten. Man sei nicht bereit, dieses regulatorisches Prinzip de facto aufzugeben, betonte Hufeld. "Einen Kompromiss um jeden Preis kann es aus deutscher Sicht auch diesmal nicht geben", stellte er klar und unterstützte damit Bundesbankvorstand Dombret. Hufeld zeigte sich dennoch optimistisch, dass die Verhandlungen über Basel III erfolgreich abgeschlossen würden. "Mit einem gesunden Maß an Pragmatismus schaffen wir, so hoffe ich, auch die letzten Meter." (Pressemitteilung vom 16.03.2017) (17.03.2017/ac/a/m)







