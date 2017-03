Positive Entwicklung am Arbeitsmarkt



Die Lage am Arbeitsmarkt ist laut dem Bericht noch günstiger, als zuvor angenommen. So habe ein Datenverarbeitungsfehler bei der Bundesagentur für Arbeit dazu geführt, dass das Bild einer nachlassenden Dynamik vermittelt worden sei, schreiben die Fachleute. Nach den korrigierten Angaben sei die Zahl der Erwerbstätigen im Januar 2017 gegenüber dem Vorjahresmonat um 609.000 beziehungsweise 1,4 Prozent gestiegen. Die Frühindikatoren der Beschäftigung, beispielsweise der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit, deuteten darauf hin, dass auch in den nächsten Monaten in erheblichem Umfang zusätzliche Stellen aufgebaut werden könnten.



Verbraucherpreise sind gestiegen



Die Verbraucherpreise stiegen laut dem Bericht im Februar 2017 leicht: um saisonbereinigt 0,2 Prozent gegenüber dem Vormonat. Insbesondere für Gemüse hätten die Verbraucherinnen und Verbraucher witterungsbedingt mehr zahlen müssen. Die Preise für andere Waren und Dienstleistungen einschließlich Mieten seien dagegen insgesamt nur wenig angestiegen.



Weitere Themen



Weitere Aufsätze im Monatsbericht beleuchten die deutsche Zahlungsbilanz für das Jahr 2016 mit einem Fokus auf den Anstieg der deutschen Target2-Forderungen und die Konjunkturbereinigung der Länder im Rahmen der Schuldenbremse. (Pressemitteilung vom 20.03.2017) (22.03.2017/ac/a/m)







Die positive Lage werde besonders durch die Aktivitäten in der Industrie gestützt, die von einer lebhaften Nachfrage aus dem In- und Ausland profitiere, so die Ökonominnen und Ökonomen. Im Vergleich zum Vormonat seien die Umsätze in der Industrie im Januar 2017 sehr stark gestiegen (saisonbereinigt um 3,75 Prozent). Genauso stark stieg laut dem Bericht die Erzeugung deutscher Industrieunternehmen. Vor allem Auto-Hersteller hätten ihre Produktion ganz erheblich gesteigert.Schwacher Auftragseingang kein Grund zur Sorge