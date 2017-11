Berlin (www.aktiencheck.de) - Höheres Kindergeld, neue Regeln für die Betriebsrente, höhere Kfz-Steuern für Neuwagen: Was sich 2018 im Steuerrecht ändert, hat der Bund der Steuerzahler (BdSt) in seinem Informationsmaterial "Steuerrechtsänderungen 2018" zusammengestellt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Der Bund der Steuerzahler macht den Check: Wir erklären, was sich im Steuerrecht ändert. Familien können sich beispielsweise über ein etwas höheres Kindergeld bzw. einen höheren Kinderfreibetrag freuen. Bei Erwachsenen werden erst ab einem zu versteuernden Einkommen von mehr als 9.000 Euro im Jahr Einkommensteuern fällig – bislang waren es 8.820 Euro. Unternehmer müssen sich auf eine schärfere Überprüfung ihrer Ladenkassen einstellen und geringwertige Wirtschaftsgüter sind schneller absetzbar. Diese und weitere Hinweise für Familien, Unternehmer, Sparer, Senioren und Immobilienbesitzer enthält unser Informationsmaterial "Steuerrechtsänderungen 2018".Das BdSt-Informationsmaterial können Interessierte kostenlos per E-Mail über info@steuerzahler.de bzw. über unsere Service-Hotline 0800 / 883 83 88 anfordern. Medienvertreter können das Material unter presse@steuerzahler.de beziehen. (29.11.2017/ac/a/m)