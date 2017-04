Holznagel verweist auf das Jahr 1998, als die Politik den Soli von 7,5 auf 5,5 Prozent abgesenkt hatte, obwohl es damals Defizite im Bundeshaushalt gab. Die Steuereinnahmen lagen bei knapp 175 Milliarden Euro. In diesem Jahr kann der Bund zum ersten Mal mit Steuereinnahmen jenseits der 300 Milliarden Euro rechnen. Jetzt wäre die komplette Soli-Abschaffung finanzierbar, ohne die Schwarze Null im Bundeshaushalt in Frage zu stellen. "Ich fordere die Politik zum Handeln auf, weil der Soli seine verfassungsrechtliche Funktion als Sondersteuer zum Ausgleich finanzieller Bedarfsspitzen längst verloren hat.



"Wesentlich sind für den Bund der Steuerzahler auch strukturelle Entlastungen. Zusätzlich zum Soli-Abbau ist eine Reform des Einkommensteuertarifs längst überfällig. "Für eine echte Entlastung ist es nötig, den Einkommensteuertarif grundlegend zu überarbeiten", fordert der BdSt-Präsident. Denn der Spitzensteuersatz greift heute bereits beim 1,3-fachen des Durchschnittseinkommens. Facharbeiter mit Berufserfahrung oder gut verdienende Angestellte rutschen daher schnell Richtung Spitzensteuersatz - ohne tatsächlich Topverdiener zu sein. Holznagel fordert deshalb: "Der Einkommensteuertarif muss regelmäßig an die Lohnentwicklung und die Lebenswirklichkeit angepasst werden. Eine Lohnerhöhung, die nur Preissteigerungen ausgleicht, darf nicht dazu führen, dass der Steuerzahler automatisch in einen höheren Steuersatz rutscht." Der Verband plädiert dafür, dass der Spitzensteuersatz erst ab einem zu versteuernden Einkommen von 80.001 Euro greift.



Der BdSt-Index: Bevölkerungsumfrage zur "Abgabenlast der Deutschen"

- Dass die Einkommensbelastungsquote und die Ergebnisse der OECD zur steuerlichen Belastung mit dem Gefühl der Deutschen übereinstimmen, unterstreicht eine aktuelle repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Mentefactum in unserem Auftrag. Danach empfindet eine Mehrheit von 84 Prozent die Belastung als "zu hoch". Seit genau zwei Jahren lässt der Bund der Steuerzahler einen Monitor zur "Abgabenlast der Deutschen" erstellen. In jedem Quartal seit März 2015 wird die Meinung zur allgemeinen sowie zur eigenen Steuer- und Abgabenlast repräsentativ erfragt. (11.04.2017/ac/a/m)

Berlin (www.aktiencheck.de) - Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der Steuer- und Abgabenbelastung auf Platz 2, so der Bund der Steuerzahler Deutschland e.V. in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Ein solcher Spitzenplatz ist alles andere als ein Grund zur Freude. Unsere Steuer- und Abgabenbelastung ist eindeutig zu hoch!", kommentiert BdSt-Präsident Reiner Holznagel die heute vorgestellte OECD-Studie, nach der ein lediger Arbeitnehmer mit Durchschnittseinkommen deutlich mehr Steuern und Sozialabgaben zahlt als in den meisten anderen Industriestaaten. "Wir brauchen keine Ankündigungen, wir erwarten Taten!" Damit fordert Holznagel die Parteien auf, Bürger und Betriebe ernsthaft zu entlasten. "Die Politik muss den Solidaritätszuschlag abschaffen und den Einkommensteuertarif reformieren."