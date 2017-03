Börsenplätze Bucher Industries-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs Bucher Industries-Aktie:

255,00 EUR -3,45% (07.03.2017, 09:17)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Bucher Industries-Aktie:

277,75 CHF -2,03% (07.03.2017, 10:18)



ISIN Bucher Industries-Aktie:

CH0002432174



WKN Bucher Industries-Aktie:

A0EAHZ



Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BUHA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BUCN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Bucher Industries-Aktie:

BCHHF



Kurzprofil Bucher Industries AG:



Bucher Industries (ISIN: CH0002432174, WKN: A0EAHZ, Ticker-Symbol: BUHA, SIX Swiss Ex: BUCN, Nasdaq OTC-Symbol: BCHHF) ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern mit führenden Marktstellungen in Spezialgebieten des Maschinen- und Fahrzeugbaus. Die Geschäftsfelder umfassen spezialisierte Landmaschinen, Kommunalfahrzeuge, Hydraulikkomponenten, Produktionsanlagen für die Glasbehälterindustrie, die Getränke- und Umwelttechnik sowie Automatisierungstechnik. Das Unternehmen ist an der Schweizer Börse kotiert. (07.03.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Bucher Industries-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach GJ16-Ergebnissen sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie des Technologiekonzerns Bucher Industries AG (ISIN: CH0002432174, WKN: A0EAHZ, Ticker-Symbol: BUHA, SIX Swiss Ex: BUCN, Nasdaq OTC-Symbol: BCHHF).Geringerer Umsatz und Auftragseingang veröffentlicht: Bucher habe bereits einen Rückgang von -4,0% beim org. Auftragseingang und von -6,7% beim Umsatz (Q4: 3,5% und -6,8%) gemeldet. Obwohl der org. Auftragseingang bei Kuhn um -7,5% gesunken sei, habe sich dieser in Q4 16 (0,9%) stabilisiert.Rentabilität rückläufig um -120: Die EBITA-Marge habe 7,1% betragen (leicht unterhalb VontE und der Konsenserwartung von 7,4%). Der Reingewinn sei um -15,4% gesunken (erwartungsgemäß). Der FCF sei um +20% auf CHF 190 Mio. dank dem NWC Zufluss von CHF 25 Mio. gestiegen.Schwaches H2 16 bei Kuhn: Hauptsächlich aufgrund einer Verlangsamung in Nordamerika sei die Rentabilität bei Kuhn um -220 Bp auf 8,0% gesunken (H1: 11,2%; H2: 3,1%). Bucher habe Maßnahmen eingeleitet, um die Kapazität anzupassen.Positive Performance ohne Municipal: Beeinträchtigt durch Einmalkosten von CHF 7 Mio., sei die EBIT-Marge auf 3,7% gesunken (zugrunde liegend -300 Bp auf 5,5%). Die anderen Division hätten hingegen eine gute Performance verzeichnet: Hydraulics +40 Bp auf 11,9%, Emhart Glass +50 Bp auf 7,1% und Specials +300 Bp auf 8,0%. Aber die Erholung bei Specials habe die Analystenerwartungen verpasst.Vorgaben für das Geschäftsjahr 2017 bestätigt: Leichter Umsatzanstieg und verbesserte Betriebsgewinnmarge im Geschäftsjahr 2017.Der Rückgang im Landwirtschaftssektor, der vor allem aus einem drastischen Abschwung in Nordamerika im 3. Quartal resultiert habe, habe die Rentabilität von Kuhn in H2 16 erheblich belastet. Eine Stabilisierung des Auftragseingangs sowie Restrukturierungsmaßnahmen dürften bei Kuhn in diesem Jahr zu einer Verbesserung führen. Neben der Sparte Municipal, die über eine einfache Vergleichsbasis verfüge und keine weiteren Restrukturierungskosten erfordere, sei Bucher gut positioniert, um die Rentabilität dem mittelfristigen Zielniveau von 10% weiter anzunähern.Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, wird seine Schätzungen nur leicht anpassen und bestätigt sein "hold"-Rating für die Bucher Industries-Aktie. Das Kursziel laute CHF 260. (Analyse vom 07.03.2017)