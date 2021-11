Das gesamte Ergebnis der Brokerwahl-Umfrage 2021 findet sich unter https://www.brokervergleich.de/brokerwahl/



Bezahlen mit Kryptos? Kein Interesse



Im Rahmen der Brokerwahl 2021 zeichnete das Finanzportal erstmals auch die Kryptobörse des Jahres aus. Unter den Kunden, die für jene Plattformen abstimmten, wurde zusätzlich eine weitere Umfrage gestartet, an der sich mehr als 2.300 Personen beteiligten. Es wurde z. B. gefragt, in welche Kryptowährung die Anleger investieren. Hier nannten die meisten Kunden erwartungsgemäß den Bitcoin (81,9 Prozent), gefolgt von Ethereum (76,8 Prozent) und Ripple (46,4 Prozent).



Gründe für eine Anlage in Bitcoin & Co sind vor allem ein "langfristiger Vermögensaufbau" (64,7 Prozent), "Spekulation" (51,9 Prozent) sowie "Allgemeines Interesse an technischen Neuerungen" (49,2 Prozent). Das "Bezahlen" spielte mit rund elf Prozent kaum eine Rolle.(03.11.2021/ac/a/m)







Leipzig, München (www.aktiencheck.de) - 13,4 Prozent aller Kunden von Online-Brokern investieren auch in Kryptowährungen - d. h. mehr als jeder zehnte Anleger, so Brokervergleich.de in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das ergab die jährliche Umfrage des Finanzportals Brokervergleich.de im Rahmen der Brokerwahl 2021. Mit diesem Wert rangieren Bitcoin & Co mittlerweile im Bereich von Anlagen in Optionsscheine (14,1 Prozent) sowie Zertifikate (15,6 Prozent) und landen bei der Frage nach den gehandelten Anlageprodukten auf dem 6. Platz.