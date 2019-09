Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (16.09.2019/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse des Analysten Cody Acree von Loop Capital:Analyst Cody Acree vom Investmenthaus Loop Capital empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) nur noch zu halten.Broadcom Inc. habe die Erwartungen an das abgelaufene Quartal erfüllt. Das Management habe aber gleichzeitig vor einem Umfeld mit niedrigem Wachstumspotenzial gewarnt, solange sich das makroökonomische Umfeld nicht aufhelle.Die Analysten von Loop Capital gehen davon aus, dass die Nachfrage einen Boden erreicht habe. Da nur wenige neue Wachstumstreiber am Start seien, dürfte sich aber an dem Zustand in der nächsten Zeit nur wenig ändern, so die Einschätzung des Analysten Cody Acree.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von Loop Capital den Titel von "buy" auf "hold" zurück, bestätigen aber das Kursziel von 310,00 USD.