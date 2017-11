Wien (www.aktiencheck.de) - Im Fokus der Anleger standen gestern einmal mehr Übernahmespekulationen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Gescheitert seien hingegen die Verhandlungen um einen Zusammenschluss der Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, Nasdaq OTC-Symbol: DTEGF)-Tochter T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5) mit dem US-Rivalen Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7). Deutsche Telekom und der japanische Mischkonzern Softbank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT) hätten am Wochenende Verhandlungen über eine Fusion ihrer Mobilfunktöchter beendet, weil sie sich nicht auf Rahmenbedingungen hätten einigen können. Die Aktien von Sprint hätten daraufhin rund 11,54% verloren. Für die Papiere von T-Mobile US sei es um 5,72% nach unten gegangen.In Japan präsentiert habe Toyota Motor (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) heute Früh Zahlen zum zweiten Quartal, die auf den ersten Blick leicht über den Markterwartungen gelegen hätten. Der Autoriese habe seine Gewinnaussichten für das laufende Geschäftsjahr erhöht, habe damit die Analystenschätzungen aber nicht ganz treffen können. (07.11.2017/ac/a/m)