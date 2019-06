Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

233,35 Euro -1,66% (17.06.2019, 15:57)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 263,00 -1,10% (17.06.2019, 16:04)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (17.06.2019/ac/a/n)



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Anthony Stoss von Craig-Hallum Capital:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Anthony Stoss von Craig-Hallum Capital seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO).Die im abgelaufenen Quartal von Broadcom Inc. erzielten Erlöse seien wegen der Apple-Schwäche und der Huawei-Problematik hinter den Markterwartungen zurückgeblieben.Die Analysten von Craig-Hallum Capital gehen aber davon aus, dass es im Apple-Geschäft von Broadcom wieder zu Wachstum kommen werde. Längerfristig befinde sich Broadcom was die Geschäftsbeziehung zu Apple angehe in einer guten Position. Der vor kurzem geschlossene Vertrag sorge dafür, dass Broadcom im Hinblick auf mögliche 5G-iPhones gut aufgestellt sei, so der Analyst Anthony Stoss.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse halten die Analysten von Craig-Hallum Capital am Votum "buy" fest, reduzieren jedoch das Kursziel von 325,00 auf 315,00 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Berlin-Aktienkurs Broadcom-Aktie:233,85 Euro -0,30% (17.06.2019, 15:36)