Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

204,90 Euro -1,51% (19.03.2018, 14:54)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 252,76 -0,83% (19.03.2018, 14:54, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.



Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Anthony Stoss von Craig-Hallum Capital:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Anthony Stoss von Craig-Hallum Capital seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO).Die Quartalszahlen und die Guidance von Broadcom Ltd. hätten sich im Rahmen der Erwartungen bewegt. Die Analysten von Craig-Hallum Capital demonstrieren Zuversicht, dass die Bauteile von Broadcom bei den Apple-Geräten noch länger zum Einsatz kommen. Das Management habe die Erwartung geäußert, den Anteil bei Apple in den kommenden drei bis fünf Jahren um jährlich rund 15% steigern zu können.Es herrsche zwar bei Broadcom Enttäuschung darüber, dass die Übernahme von QUALCOMM gescheitert sei. Broadcom werde aber auf der Jagd nach weiteren M&A-Zielen bleiben. Mögliche Kandidaten könnten aber kleiner ausfallen, da nur vorhandener Cash verwendet werden solle, so der Analyst Anthony Stoss.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse halten die Analysten von Craig-Hallum Capital am Votum "buy" fest sowie am Kursziel von 330,00 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:205,00 Euro -1,32% (19.03.2018, 14:53)