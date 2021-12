Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

645,03 USD +1,59% (20.12.2021, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



Nasdaq-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (21.12.2021/ac/a/n)



Broadcom: Wichtige Hürde - Chartanalyse

Die Broadcom-Aktie (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.

Seit Anfang Oktober 2021 habe sich dieser Rally beschleunigt. Nach den letzten Quartalszahlen, die das Unternehmen am 9. Dezember nachbörslich veröffentlicht habe, habe es einen Sprung auf ein Hoch bei 644,75 USD gegeben. In den letzten Tagen habe der Wert auf hohem Niveau seitwärts konsolidiert und sei dabei in das Aufwärtsgap vom 10. Dezember zurückgefallen, habe es aber nicht geschlossen. Gestern habe der Wert am Hoch vom 10. Dezember gekratzt und ein neues Allzeithoch bei 646,09 USD markiert.

Die Broadcom-Aktie habe in den letzten Tagen relative Stärke gegenüber dem NASDAQ 100 gezeigt und stehe nun an einer wichtigen Hürde. Gelinge der Aktie ein stabiler Ausbruch über 644,75 USD, dann könne es zu einer Fortsetzung der Rally kommen. Ein Anstieg bis 687,50-690,00 USD und damit an eine mögliche obere Begrenzung der langfristigen Aufwärtsbewegung wäre dann möglich. Sollte die Aktie allerdings unter das letzte Konsolidierungstief bei 605,64 USD abfallen, würde sich das Chartbild eintrüben. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 567,72 USD zu rechnen. (Analyse vom 21.12.2021)