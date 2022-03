Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

631,09 USD -1,62% (30.03.2022, 22:00)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker-Symbol Broadcom-Aktie:

1YD



Nasdaq-Symbol Broadcom-Aktie:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (31.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Broadcom: Rally an das Allzeithoch - ChartanalyseDie Aktie des Chipwertes Broadcom (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) markierte am 28. Dezember 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 677,76 USD, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Anschließend habe die Aktie einen deutlichen Rückschlag auf den Unterstützungsbereich um 510,70 USD bis 503,64 USD hinnehmen müssen. Von dort aus habe sich die Aktie auf 614,64 USD erholt. Nach einer etwas längeren Seitwärtsbewegung sei der Wert am 24. März 2022 über dieses Hoch ausgebrochen. Nach einem kurzen Aufwärtsschub auf 645,31 USD hätten gestern Gewinnmitnahmen eingesetzt.Diese Gewinnmitnahmen könnten noch etwas andauern und zu einem Rückfall auf ca. 614,64 USD führen. Dort bestünde allerdings eine gute Chance auf eine weitere Rally bis zumindest an das Allzeithoch. Auch ein Anstieg in den Bereich 735-740 USD erscheine möglich. Sollte der Wert allerdings unter den EMA 50 bei aktuell 597,20 USD abfallen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. In diesem Fall müsste zunächst mit einem Rückfall gen 549,17 USD und damit an den EMA 200 gerechnet werden. (Analyse vom 31.03.2022)Börsenplätze Broadcom-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:566,00 EUR -2,25% (30.03.2022, 22:26)