Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

251,50 Euro +1,16% (15.03.2019, 14:29)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 285,00 +6,26% (15.03.2019, 14:36, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (15.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Anthony Stoss von Craig-Hallum Capital:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Analyst Anthony Stoss von Craig-Hallum Capital seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO).Die für das Geschäftsjahr 2019 bestätigte Guidance mutet nach Ansicht der Analysten von Craig-Hallum Capital konservativ an. Der weiter steigende Free Cash flow werde wahrscheinlich zu einer erneuten Anhebung der Dividende führen.Die FQ1-Umsätze von Broadcom Inc. seien jedoch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Gründe hierfür seien die Schwäche von Apple und die Abschwächung der Investitionen im Data Center-Markt. Das rückläufige Apple-Geschäft habe aber bereits erwartet werden können, so der Analyst Anthony Stoss.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse halten die Analysten von Craig-Hallum Capital am Votum "buy" fest und heben das Kursziel von 305,00 auf 325,00 USD an.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:249,75 Euro +4,95% (15.03.2019, 13:22)