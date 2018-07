Fankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

182,00 Euro +2,78% (13.07.3018, 13:43)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

181,44 Euro +0,88% (13.07.2018, 14:17)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 210,96 +0,49% (13.07.2018, 14:24, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (13.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse on Analyst Craig Ellis von B. Riley & Co.:Aktienanalyst Craig Ellis von B. Riley FBR äußert in Bezug auf die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse nur noch die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Broadcom Inc. habe die Übernahme von CA Technologies bekannt gegeben.Nach Ansicht der Analysten von B. Riley FBR sorge der Deals für zusätzliche strategische wie auch operative Unsicherheiten.Analyst Craig Ellis reduziert das Kursziel für die Broadcom-Aktie von 308,00 auf 245,00 USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: