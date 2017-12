Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

220,59 Euro -0,29% (06.12.2017, 16:27)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 259,10 -0,97% (06.12.2017, 16:53)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(06.12.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Jonathan Pitzer von der Credit Suisse:Aktienanalyst John Pitzer vonj der Credit Suisse äußert in Bezug auf die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Der Wert des Kerngeschäfts von Broadcom Ltd. werde vom Markt noch nicht ausreichend gewürdigt, so die Einschätzung der Credit Suisse-Analysten.Zusätzliches Potenzial ergibt sich nach Ansicht des Analysten John Pitzer durch M&A-Aktivitäten sowie Kapitalrückflüsse.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse nehmen die Analysten der Credit Suisse die Bewertung des Titels im Rahmen einer Neueinschätzung mit einem "outperform"-Rating wieder auf und veranschlagen ein Kursziel von 335,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:218,00 Euro -1,82% (06.12.2017, 16:14)