Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

256,90 Euro +3,71% (11.06.2019, 14:03)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 289,89 +3,45% (11.06.2019, 14:12, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (11.06.2019/ac/a/n)



Connecticut (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Ruben Roy von MKM Partners:Analyst Ruben Roy vom Investmenthaus MKM Partners hält laut einer Aktienanalyse an seiner Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) fest.Die Underperformance des Aktienkurses von Broadcom Inc. im Vergleich zum SOX reflektiere die Abhängigkeit vom schwachen Data Center- und Smartphone-Markt.Konservativere Annahmen hinsichtlich des Halbleitergeschäfts von Broadcom in diesem Jahr seien eine Maßnahme der Vorsicht. Da der Titel aber weiterhin mit einem signifikanten Bewertungsabschlag notiere, bleibe es bei der positiven Investmentthese, so die Analysten von MKM Partners. Analyst Ruben Roy hält die langfristigen Wachstumsperspektiven weiterhin für solide.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von MKM Partners den Titel weiterhin mit "buy" ein und halten am Kursziel von 310,00 USD fest.