Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

218,95 Euro +3,03% (13.03.3018, 16:31)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

220,00 Euro +3,25% (13.03.2018, 17:19)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 271,17 +3,17% (13.03.2018, 14:54)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

Atlanta (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst William Stein von SunTrust Robinson Humphrey:Aktienanalyst William Stein vom Investmenthaus SunTrust Robinson Humphrey bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO).Die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey passen nach dem gescheiterten Versuch QUALCOMM Inc. zu übernehmen das Bewertungsmodell für Broadcom Ltd. an.Eine Stand-alone-Bewertung und die Berücksichtigung eines anderen mittelgroßen Deals würden nun zu einem von 344,00 auf 335,00 USD reduzierten Kursziel führen.Das Gewinnwachstum von Broadcom sei von M&A-Aktivitäten massiv angetrieben worden, so der Analyst William Stein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Broadcom-Aktie: