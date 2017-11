Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(07.11.2017/ac/a/n)

Aktienanalyst Rick Schafer vom Investmenthaus Oppenheimer rechnet bei den Aktien von Broadcom Ltd. laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Oppenheimer zeigen sich von der Übernahmeofferte für QUALCOMM sehr erfreut.Ein Deal hätte klare finanzielle wie auch strategische Vorteile, so der Analyst Rick Schafer. Zwei Unternehmen mit führenden Rollen in ihren jeweiligen Tätigkeitsfeldern kämen zusammen.Die Übernahme würde zur Strategie von Broadcom passen unterbewertete Firmen mit einem dominanten Marktanteil zu akquirieren.