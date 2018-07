Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

178,35 Euro -0,83% (13.07.2018, 16:03)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 207,15 -1,35% (13.07.2018, 16:05)



ISIN Broadcom-Aktie:

US11135F1012



WKN Broadcom-Aktie:

A2JG9Z



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Inc.:



Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation. (13.07.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Inc. (ISIN: US11135F1012, WKN: A2JG9Z, Ticker-Symbol: 1YD, Nasdaq-Symbol: AVGO)Die Übernahme von CA Technologies durch Broadcom Inc. sorge für zusätzliche wiederkehrende Einnahmen und berge großes Gewinnpotenzial, so die Einschätzung der Analysten von Mizuho Securities USA.Der Deal überrasche Investoren angesichts der nur geringen Software-Überlappung gegenüber der prioritären Hardware-Strategie von Broadcom und dem eigentlichen Ziel nur ergänzende Übernahmen durchzuführen. Insofern sorge der Zukauf etwas für Kopfzerbrechen. Analyst Vijay Rakesh schätzt, dass in 2019 ein EPS von rund 26 USD möglich ist. Die Konsensprognose belaufe sich dagegen auf 20 USD.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse bestätigen die Analysten von Mizuho Securities USA das "buy"-Rating sowie das Kursziel von 310,00 USD.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:180,38 Euro +1,66% (13.07.3018, 15:41)