Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

200,97 Euro -3,40% (19.03.2018, 16:29)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 245,75 -3,58% (19.03.2018, 16:45)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(19.03.2018/ac/a/n)

Great Falls (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Thomas Diffely von D.A. Davidson & Co.:Aktienanalyst Thomas Diffely vom Investmenthaus D.A. Davidson & Co. empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin zum Kauf.Ein verstärktes iPhone X-Geschäft und eine zusätzliche Arbeitswoche hätten im abgelaufenen Geschäftsquartal zu einem Übertreffen der Erwartungen maßgeblich beigetragen.Trotz des Umstands, dass ein Deal mit QUALCOMM nicht in trockene Tücher gebracht worden sei, seien das umfangreichere Geschäft mit Smartphone-Herstellern und die starken Trends im Data Center-Segment sowie der Aufstieg von 5G gute Grundlagen für die Wachstumsperspektiven von Broadcom Ltd. in den nächsten Jahren, so der Analyst Thomas Diffely.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse halten die Analysten von D.A. Davidson & Co. am Votum "buy" fest, ebenso wie am Kursziel von 325,00 USD.Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:201,03 Euro -3,23% (19.03.2018, 16:23)