Paris (www.aktiencheck.de) - Das Brexit-Chaos nimmt kein Ende, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly".Fakt sei: Das britische Parlament habe in der Nacht zu Donnerstag ein Gesetz verabschiedet, das einen Brexit am 31. Oktober ohne Vertrag verhindern solle. Dass Großbritannien die EU Ende Oktober nicht ohne Deal verlassen werde, sei aber trotzdem noch nicht in trockenen Tüchern. Wie die britische Tragödie letztlich enden werde, stehe nach wie vor in den Sternen. Sicher sei derzeit aber, dass der britische Wirtschaftsmotor alles andere als rund laufe - und das Brexit-Chaos wohl nicht dazu beitragen dürfte, dass er zeitnah wieder runder laufen werde. So sei das BIP im zweiten Jahresabschnitt gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent geschrumpft.Wenig Hoffnung mache auch, dass der IHS-Markit-Einkaufsmanagerindex im August mit 47,4 Punkten auf den tiefsten Stand seit über sieben Jahren gefallen sei. Dass daher auch das Britische Pfund nicht vor Stärke strotze, überrasche nicht wirklich. Und: Solange keine Klarheit im Brexit-Chaos herrsche, sei eine Trendwende beim Pfund eher unwahrscheinlich. (06.09.2019/ac/a/m)