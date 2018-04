Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Das Britische Pfund wertete unter den Industrieländerwährungen zuletzt am stärksten auf, so die Analysten der Helaba.



In den Schwellenländern habe vor allem die Türkische Lira verloren, der Mexikanische Peso habe deutlich zugelegt.



Das Pfund Sterling werde weiter von politischen Entwicklungen geprägt. Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen sowie eine sich abzeichnende Zinserhöhung der Bank of England hätten der Währung geholfen. Trotz der jüngsten Ergebnisse seien jedoch Probleme bei den Gesprächen vorgezeichnet, dem Pfund würden deswegen zeitweilige Rückschläge drohen. Letztlich würden die Brexit-Verhandlungen aber auf einen Kompromiss hinauslaufen. Der Euro/Pfund-Kurs dürfte im restlichen Jahr weiter zwischen 0,85 und 0,90 schwanken. (04.04.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.