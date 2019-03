Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Am Montag hat sich das Unterhaus in Großbritannien dafür ausgesprochen, heute probeweise über alternative Varianten zu dem zwischen der britischen Regierung und der EU ausgehandelten Austrittsvertrag abzustimmen, der selbst weiter nicht mehrheitsfähig zu sein scheint, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Werde kein mehrheitsfähiger Alternativvorschlag gefunden, bleibe offen, ob der ausgehandelte EU-Austrittsvertrag bis zum 12. April doch noch einmal zur Abstimmung gestellt und bei Annahme ein geregelter EU-Austritt umgesetzt werde oder Großbritannien ungeordnet aus der EU ausscheide bzw. einen Antrag auf einen längeren Aufschub stelle.Die Verunsicherung über das ob, wann und wie eines Austritts Großbritanniens aus der EU sei weiter hoch. Die heutigen Abstimmungen könnten wegweisend für den weiteren Verlauf der Gespräche zwischen Großbritannien und der EU sein. In den letzten Tagen habe das Währungspaar EUR/GBP keinen klaren Trend ausgewiesen. (27.03.2019/ac/a/m)