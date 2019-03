Es sei davon auszugehen, dass das Parlament mit großer Mehrheit den No Deal-Brexit ablehne. Damit seien dann bis Ende der Woche die Voraussetzungen für die Annahme einer Verlängerung von Artikel 50 geschaffen. Das Pfund sollte sich in diesem Szenario gut entwickeln, da das technische Risiko eines No Deal nachlasse.



Die interessante Frage sei, wie lange die Verlängerung ausfallen und welche Konditionen die EU, wenn sie überhaupt zustimme, verlangen werde, da der Aufschub einer einstimmigen Zustimmung in Brüssel bedürfe. Dies werde die Reaktion des Marktes beeinflussen.



Eine weitere Volatilität des Britischen Pfunds sei während der Verlängerungsperiode wahrscheinlich, da die britische Politik in dieser Zeit mit einer möglicherweise bedeutenden Neuausrichtung konfrontiert sei und das Potenzial für eine weitere Abstimmung bestehe. Insbesondere eine Parlamentswahl würde eine Herausforderung für Investoren darstellen: Während eine Labour-Regierung wahrscheinlich einen weicheren Brexit verfolgen würde, bereite deren verstaatlichungspolitische Agenda vielen Investoren Sorgen. (13.03.2019/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Gestern Abend lehnte das Unterhaus den Vertrag von Theresa May erneut ab, Stephanie Kelly, Senior Political Economist von Aberdeen Standard Investments, kommentiert das Votum des britischen Parlamentes.Diese Abstimmung sei bereits zum Scheitern verurteilt gewesen, bevor sie überhaupt stattgefunden habe. Denn DUP und European Research Group (Zusammenschluss der Brexit-Hardliner im Parlament) hätten von vornherein klargestellt, dass sie den neuen Vorschlag nicht unterstützen würden. Das Pfund Sterling dürfte in den kommenden Tagen volatil bleiben, da für die Investoren noch die Entscheidungen ausstünden, ob das Parlament auch gegen einen No Deal-Brexit stimmen werde und ob Artikel 50 verlängert werden solle.