Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach Angaben aus britischen Verhandlungskreisen wird Premierministerin Theresa May ihrem Kabinett heute einen mit Brüssel ausgehandelten Textentwurf für ein Austrittsabkommen zwischen der EU und Großbritannien inklusive einer neuen Formulierung zur irischen Grenzfrage zur Abstimmung vorlegen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Am gestrigen Abend seien die einzelnen Minister zur Einsicht des Vertragsentwurfs und zu Gesprächen in die Residenz der Premierministerin in die Downing Street geladen worden. Werde der entsprechende Vertragsentwurf vom Kabinett angenommen, könne ein "Brexit"-Deal mit der EU abgeschlossen werden. In diesem Fall sei ein EU-Sondergipfel noch im November eine Option. Der finale Vertrag müsse dann bis Ende März 2019 aber noch in den einzelnen EU-Mitgliedsländern ratifiziert und sowohl vom EU- als auch vom britischen Parlament angenommen werden.



Das Britische Pfund habe zum Euro zunächst mit kräftigen Kursgewinnen auf das Vorliegen eines Textentwurfs für ein Austrittsabkommen reagiert, das eine Übergangsphase bis zu einem Freihandelsabkommen ermögliche. Da aber weder die Zustimmung des britischen Kabinetts noch des dortigen Parlaments als sicher gelte, habe ein Teil der verzeichneten Gewinne im Handelsverlauf wieder abgegeben werden müssen. Der Euro notiere aktuell knapp unter der Marke von 0,87 GBP. (14.11.2018/ac/a/m)



