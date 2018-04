Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In Großbritannien hat sich die Stimmung in der Industrie zuletzt eingetrübt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Als zusätzlicher Belastungsfaktor mache sich hier das Thema "Brexit" negativ bemerkbar. Zwar habe die jüngste Vereinbarung zwischen der Europäischen Kommission und der britischen Regierung in der Frage einer Übergangszeit bis Ende 2020 die Wahrscheinlichkeit für einen "harten EU-Austritt" reduziert, dennoch seien viele Fragen vor allem für die Zeit nach der Übergangsphase noch ungeklärt, was die mittelfristigen Investitionsplanungen der Unternehmen erschwere. Deshalb würden die Analysten davon ausgehen, dass der PMI-Umfragewert im März den vierten Monatsrückgang in Folge hinnehmen müsse. Mit den von den Analysten prognostizierten 54,8 Punkten bliebe der Sentimentindikator zwar ebenfalls im Expansionsbereich, die Luft werde aber immer dünner.



Marktreaktion: Falle der Industrie-PMI in Großbritannien deutlicher zurück als im Marktkonsens erwartet (54,7 Punkte), dürfte das Britische Pfund zum Euro unter Druck geraten. Zuletzt sei hier die seit September 2017 ausgeprägte Handelsspanne zwischen gut 0,90 GBP und knapp 0,87 GBP auf der Unterseite ausgelotet worden. Die Wahrscheinlichkeit für ein Unterschreiten der unteren Grenze würde durch einen entsprechend schwachen Indikatorwert verringert. (03.04.2018/ac/a/m)





