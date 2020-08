Bonn (www.aktiencheck.de) - Gestern veröffentlichte Zahlen zeigen, dass die Beschäftigung in Großbritannien im Zuge der umfangreichen Coronavirus-Shutdown-Maßnahmen im zweiten Quartal um 220 Tsd. gegenüber der Vorperiode geschrumpft ist - der stärkste Rückgang seit der Großen Finanzkrise, so die Analysten von Postbank Research.



Zwischen März und Juli dürften rund 730 Tsd. Jobs verlorengegangen sein. Die Zahlen würden nichts Gutes für die Entwicklung am britischen Arbeitsmarkt in den kommenden Monaten verheißen. Alleine 9,6 Mio. Jobs seien derzeit noch durch staatlich unterstützte Zwangsurlaubs- und Kurzarbeitsprogramme geschützt, wobei die betreffenden Personen in der Arbeitslosenstatistik weiterhin als beschäftigt gezählt würden. Allerdings würden diese Programme - sofern sie nicht noch einmal verlängert würden - in den kommenden Monaten auslaufen. Der Anstieg des Anteils der Erwerbspersonen, die einen Antrag auf Arbeitslosenunterstützung gestellt hätten, von 7,2 auf 7,5 Prozent im Juli dürfte vor diesem Hintergrund nur ein Vorgeschmack sein - auch mit Blick auf den massiven Einbruch der britischen Wirtschaftsleistung.



Auch ohne die weiterhin ungeklärte Brexit-Situation bleibe die wirtschaftliche Lage in Großbritannien damit schwierig. Vor diesem Hintergrund sei es kein Wunder, dass Diskussionen über möglicherweise negative Leitzinsen nicht verstummen würden. Das britische Pfund lasse sich hiervon jedoch bislang kaum beeindrucken. Der EUR/GBP handele seit Mitte Mai in einer relativ engen Spanne zwischen 0,885 und 0,915. (12.08.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.