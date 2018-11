Bonn (www.aktiencheck.de) - Das UK-BIP ist im 3. Quartal dieses Jahres um 0,6% gegenüber der Vorperiode gewachsen, so die Analysten von Postbank Research.Der Verbrauchervertrauensindex der Uni Michigan sei im November vorläufigen Angaben zufolge leicht von 98,6 auf 98,3 Zähler gesunken. Der Rückgang sei damit weniger deutlich ausgefallen als im Vorfeld erwartet. Der Index bewege sich zudem weiterhin auf einem Niveau, das mit einer anhaltend robusten Konsumdynamik in den USA gut vereinbar sei.Zum Wochenauftakt stünden keine maßgeblichen Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Im Folgenden habe die Berichtswoche aber einige Highlights zu bieten. Hierzulande und im Euroraum stünden dabei die BIP-Daten für das 3. Quartal sowie die endgültigen Inflationszahlen für Oktober im Fokus. Auch der Index der ZEW-Konjunkturerwartungen dürfte Beachtung finden. In den USA würden mit Inflations-, Produktions- und Einzelhandelszahlen die wesentlichen Konjunkturindikatoren für Oktober veröffentlicht. (12.11.2018/ac/a/m)