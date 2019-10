Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Das britische Parlament hat am Samstag nicht über den neu ausgehandelten Vertrag zum Austritt aus der EU abgestimmt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Vielmehr hätten die Abgeordneten mit 322 zu 306 Stimmen gegen den Willen der Regierung für eine Aufschiebung der Entscheidung votiert. Die Abgeordneten würden fordern, dass es erst zu der entscheidenden Abstimmung komme, wenn die begleitende Rechtsprechung verabschiedet sei. Presseberichten zur Folge sei eine finale Abstimmung noch diese Woche möglich. Bei einer Zustimmung könnte Großbritannien noch am 31. Oktober aus der EU ausscheiden. Durch die Verschiebung der Abstimmung sei Premierminister Boris Johnson jedoch rechtlich dazu gezwungen gewesen, in Brüssel eine Verlängerung der Austrittsfrist bis zum 31. Januar zu beantragen. Die Verlängerung bedürfe noch der Zustimmung durch die übrigen EU-Staats- und Regierungschefs.



Das Britische Pfund sei im asiatischen Handel nur leicht unter Druck geraten, nachdem es in der vergangenen Woche zu deutlichen Kursgewinnen gekommen sei. Die Volatilität beim Britischen Pfund dürfte mit Blick auf die politischen Unsicherheiten zunächst hoch bleiben. (21.10.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.