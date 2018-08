Linz (www.aktiencheck.de) - Der britische Brexit-Minister Dominic Raab stellte gestern einige technische Bemerkung zum möglichen Austritt aus der Europäischen Union ohne Abkommen vor, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Darin informiere die Regierung die Briten über Änderungen im Außenhandel, Versorgung mit Medikamenten oder das künftige Studieren in der EU. Da in den Verhandlungen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU seit Monaten kein Fortschritt ersichtlich sei, scheine das Szenario eines No-Deal-Brexits immer wahrscheinlicher zu sein, was auch einige britische Regierungsmitglieder zugeben würden. Das Britische Pfund habe gestern Nachmittag abgewertet und EUR/GBP habe wieder über 0,9000 gehandelt. Heute Morgen liege der Kurs knapp unter dem charttechnischen Widerstand von 0,9030. Beim Überschreiten wäre der nächste markante Widerstand bei 0,9300. (24.08.2018/ac/a/m)



