Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch die Eckwerte des Regierungsentwurfs für den Bundeshaushalt 2018 und den Finanzplan bis 2021 beschlossen, so der Stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Ralph Brinkhaus, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Der Eckwertebeschluss setzt mit der inneren und äußeren Sicherheit, der Fluchtursachenbekämpfung und Investitionen die richtigen Schwerpunkte. Ein Bundeshaushalt 2018 ohne neue Schulden ist kein Selbstläufer. Die Ministerien müssen durch Globale Minderausgaben von fast 5 Milliarden Euro einen erheblichen Beitrag zum Haushaltsausgleich leisten. Spielraum für weitere Wünsche besteht daher nicht. Die Migrationsrücklage muss sachgerecht verwendet werden. Wir werden darauf achten, dass sie nicht zur haushaltspolitischen Manövriermasse wird. (15.03.2017/ac/a/m)







