Wien (www.aktiencheck.de) - Der weltgrößte Brillenhersteller Luxottica (ISIN: IT0001479374, WKN: 592587, Ticker-Symbol: LUXA) mit Sitz in Mailand hat sich mit dem französischen Brillenglasproduzenten Essilor (ISIN: FR0000121667, WKN: 863195, Ticker-Symbol: ESL, EN Paris: EI, Nasdaq OTC-Symbol: ESLOF) auf einen Zusammenschluss geeinigt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Donald Trump hab in einem Interview den deutschen Autobauern mit Einfuhrzöllen gedroht, sollten sie ihre Autos nicht in US-Fabriken sondern in Mexiko herstellen.Auch diese Woche würden einige Hochkaräter aus dem US-Finanzsektor ihre Quartalszahlen vorlegen. Neben den Investmentbanken Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) (Dienstag) und Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) (Mittwoch) werde am Mittwoch auch noch die drittgrößte US-Bank, Citigroup (ISIN US1729674242, WKN A1H92V, Ticker-Symbol: TRVC, NYSE-Symbol: C), Zahlen vorlegen. Die beiden nach Bilanzsumme größten Geldhäuser in den USA, J.P. Morgan (ISIN: US46625H1005, WKN: 850628, Ticker-Symbol: CMC, NYSE-Symbol: JPM) und Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), hätten am letzten Freitag ihre Bilanzzahlen vorgelegt und die Markterwartungenübertroffen. Generell würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG für in den USA tätige Banken 2017 verstärkten Aufwind durch den von der FED fortgesetzten Zinserhöhungszyklus erwarten. (16.01.2017/ac/a/m)