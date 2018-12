London (www.aktiencheck.de) - Theresa May hat die für heute geplante Abstimmung über den Brexit-Deal abgesagt, so die Experten von Investec Asset Management."In Großbritannien ist das Verbraucherumfeld nach wie vor schwach. Die meisten Zukunftsszenarien deuten immer noch auf anhaltende politische Auseinandersetzungen, hohe Volatilität und schwache Unternehmensinvestitionen aufgrund der anhaltenden Unsicherheit hin. Die Marktstimmung spiegelt diese Zurückhaltung wider. Wir glauben, dass größere multinationale Unternehmen mit global diversifizierten Einnahmequellen am besten in der Lage sein werden, die innenpolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen und Pfund-Risiken zu bewältigen. Kleinere Unternehmen werden trotz ihrer Flexibilität nicht immun gegen schwierigere Marktbedingungen sein, und die Liquidität wird wichtig sein.Kleineren Unternehmen mit bewährten Geschäftsmodellen, deren Bewertungen bereits die Risiken einer britischen Rezession einpreisen sowie kleine Unternehmen, die über Qualitätsmerkmale in früheren Zyklen verfügen beziehungsweise über Nischenprodukte, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle, die ein Element des Schutzes vor allgemeiner Marktvolatilität bieten, haben unserer Ansicht nach jedoch immer noch gute Chancen." (11.12.2018/ac/a/m)